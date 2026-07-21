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19:56, 21 июля 2026Забота о себе

Врач назвала безопасную дневную порцию ягод

Врач Уланкина: Безопасная порция ягод в день — 150–300 граммов
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Almira Yausheva / Unsplash

Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина считает, что безопасная ежедневная порция ягод составляет 150–300 граммов, что соответствует одной-двум порциям в рамках общей нормы овощей и фруктов. Об этом она рассказала в беседе с RT.

По рекомендации ВОЗ, взрослым следует съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов в сутки, и ягоды могут составлять часть этого объема. Уланкина пояснила, что регулярное употребление ягод помогает поддерживать работу сердца и сосудов благодаря содержанию клетчатки, витамина С и полифенолов. Несмотря на сладкий вкус, они содержат немного сахара, а темные ягоды, такие как черная смородина, голубика и ежевика, богаты антоцианами, обладающими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

При этом врач предупредила, что ягоды могут вызвать вздутие и дискомфорт при болезнях ЖКТ, а также аллергические реакции, и посоветовала людям с сахарным диабетом и склонностью к образованию камней в почках соблюдать осторожность.

Ягоды можно употреблять как свежими, так и замороженными — быстрая заморозка сохраняет большинство полезных веществ, чего нельзя сказать о варенье и джемах. Для максимальной пользы, по словам Уланкиной, стоит включать в рацион разные виды ягод, чтобы получать больше разнообразных питательных веществ.

Ранее сообщалось, что жимолость и черная смородина являются самыми безопасными ягодами, которые редко вызывают аллергическую реакцию. Также они отличаются низкой калорийностью и их можно употреблять в больших количествах.

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