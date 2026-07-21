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15:42, 21 июля 2026Экономика

Россиянам назвали самые безопасные ягоды

Диетолог Ямилова: Жимолость и черная смородина — самые безопасные ягоды
Александра Качан (Редактор)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Жимолость и черная смородина являются самыми безопасными ягодами, которые редко вызывают аллергическую реакцию. Об этом россиянам рассказала главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, эти ягоды можно потреблять в небольших количествах — максимум 1-1,5 стакана в день. Помимо редкой аллергической реакции, жимолость и черная смородина отличаются низкой калорийностью.

Ямилова добавила, что если от ягоды появляется изжога и неприятные ощущения в желудке, необходимо прекратить ее употреблять. При аллергической реакции также следует принять антигистаминные препараты и обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что москвичи стали чаще ходить за грибами. В июле спрос на грибные туры в столичном регионе вырос в 1,5 раза год к году.

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