Пенсионерка из России погибла в ДТП в Паттайе

В Паттайе в результате ДТП погибла 74-летняя россиянка. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

Авария произошла в среду, 15 февраля, в темное время суток. «Женщина переходила дорогу и была сбита автомобилем», — уточнил Соснов. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

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По данным местной полиции, за рулем машины была гражданка Таиланда. Она утверждает, что не увидела россиянку, поскольку проезжая часть была слишком плохо освещена.

13 января на Пхукете от травм, полученных в ДТП, скончалась туристка из России. Она переходила дорогу перед рестораном, когда ее сбил мотоциклист.

19 декабря 2016 года также на Пхукете один российский турист погиб и еще один серьезно пострадал в результате ДТП. Мужчины, ехавшие на мопеде по оживленной трассе, столкнулись с такси.