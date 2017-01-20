Российская туристка скончалась после ДТП на Пхукете

Туристка из России скончалась от травм, полученных в результате ДТП на таиландском острове Пхукет. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает портал Phuket News.

По данным местной полиции, инцидент произошел 13 января. Людмила Грязнова (Liudmila Griaznova) переходила дорогу перед рестораном, когда ее сбил мотоциклист.

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В бессознательном состоянии 29-летнюю женщину доставили в больницу. Врачи боролись за ее жизнь, однако спустя три дня после происшествия путешественница умерла.

Тело Грязновой было доставлено на родину. Информацию об этом ЧП ТАСС подтвердили в посольстве России в Таиланде.

Известно, что мотоциклом управлял 41-летний местный житель. Ему предъявлены обвинения в неосторожном вождении, повлекшем смерть человека.

В декабре 2016 года один российский турист погиб и еще один серьезно пострадал в результате аварии на Пхукете. Мужчины, ехавшие на мопеде по оживленной трассе, столкнулись с такси.

