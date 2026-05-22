Самолет-разведчик НАТО облетел российские границы

Шведский самолет-разведчик над Эстонией облетает границы России

Шведский самолет-разведчик Saab 340B ISR в небе над Эстонией совершает облет российской границы. Об этом сообщает РИА Новости.

По имеющейся информации, судно вылетело с эстонского военного аэродрома Эмари, пролетело над акваторией Финского залива и уже несколько раз совершил облет по одной и той же траектории на востоке страны вдоль границы России.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что вокруг границ Калининградской области постоянно крутятся разведывательные корабли и авиационная разведка.