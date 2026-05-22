ОАЭ предрекли уничтожение

15:27, 22 мая 2026Мир

Миршаймер: Иран уничтожит ОАЭ в случае нападения на Исламскую Республику
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Unsplash

Иран уничтожит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) как страну, если они вступят в конфликт США и Израиля против Исламской Республики. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета, политолог-международник Джон Миршаймер, передает Clash Report.

«Если США и Израиль не смогли победить Иран, то кто бы еще мог это сделать? Похоже, что ОАЭ готовятся к войне с Ираном (...). Но ОАЭ сами по себе не могут сравниться с Ираном. И, по сути, если бы они вступили в конфликт, я думаю, иранцы уничтожили бы ОАЭ как страну», — допустил эксперт.

Миршаймер пояснил, что при таком сценарии иранские военные нацелились бы на энергетическую инфраструктуру Эмиратов. По его словам, это была бы полная катастрофа для ОАЭ.

12 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что ОАЭ могли осуществить несколько ударов по территории Ирана. Отмечается, что среди атак Абу-Даби может числиться удар по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван.

