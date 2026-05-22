Создание аналогичного НАТО блока в Азии назвали угрозой России

Лавров: Запад планирует создать аналогичный НАТО блок в Азии, угрожающий России

Страны Запада планируют создать в Азии аналогичный НАТО военный блок, угрожающий национальной безопасности России. С таким заявлением выступил глава российского МИД Сергей Лавров.

«На юго-востоке и северо-востоке континента, в юго-восточной и северо-восточной Азии ударными темпами распространяется военная инфраструктура Соединенных Штатов и их натовских союзников», — отметил дипломат.

По словам Лаврова, Запад преследует цель расшатать и развалить существующую архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выстроенную на основе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ранее российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении по итогам переговоров в Пекине подчеркнули, что создание аналогов НАТО в Азии и присутствие альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе несовместимы с укреплением безопасности региона.