Россия и Китай выступили против создания аналогов НАТО

РФ и КНР заявили, что создание аналогов НАТО в АТР несовместимо с безопасностью

Создание аналогов НАТО в Азии и присутствие альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе несовместимы с укреплением безопасности региона. Об этом сообщается в совместном заявлении российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по итогам переговоров в Пекине, опубликованном на официальном сайте Кремля.

«Стороны отмечают, что действия, направленные на расширение присутствия Организации Североатлантического договора в АТР и создание ее азиатского аналога, в том числе на базе таких механизмов, как АУКУС, несовместимы с задачами укрепления регионального мира и безопасности», — говорится в документе.

В заявлении подчеркивается, что Россия и Китай выступают против попыток разрушить архитектуру регионального сотрудничества с центральной ролью Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) через активное развитие в регионе блоковых коалиций.

Ранее завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина. По итогам встречи лидеры подписали совместное Заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.