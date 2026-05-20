Припаркованная на тротуаре машина стоила россиянину жизни

Под Липецком будут судить жителя за убийство оппонента при конфликте на дороге

В Липецкой области перед судом престанет 39-летний житель по делу о расправе над оппонентом в дорожном кафе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По версии следствия, 2 марта мужчина выстрелил в потерпевшего из охотничьего ружья. Ранение оказалось несовместимым с жизнью. Перед этим приятелем фигуранта и потерпевшим произошел конфликт, так как последний припарковал машину на тротуаре.

Позже трое встретились, чтобы выяснить отношения. Между приятелем фигуранта и потерпевшим началась драка, тогда фигурант стал стрелять из ружья и попал в одного их них.

