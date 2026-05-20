Двое российских подростков стали диверсантами из-за подработки в интернете

Суд на Алтае арестовал подростков за поджог релейного шкафа на станции Бийск

Сотрудники силовых структур задержали двух подростков, которые подозреваются в покушении на диверсию в Алтайском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, все произошло 16 мая. Двое подростков 16 и 17 лет подожгли релейный шкаф у станции Бийск Западно-Сибирской железной дороги, выполняя задание куратора из интернета. За это они должны были получить деньги. Релейный шкаф загорелся, но полностью сгореть не успел — его потушили сотрудники транспортной организации.

Злоумышленников быстро установили. Их задержали и возбудили в отношении них дело по статьям 30, 281 («Покушение на совершение диверсии») УК РФ. Суд отправил фигурантов под стражу.

