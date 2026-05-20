На видео с насилием многодетной матери над ребенком оказался еще один ее сын

Многодетную мать из Приангарья отправили в СИЗО по делу о насилии над сыном

Многодетная мать из Приангарья могла насиловать своего шестилетнего ребенка-инвалида вместе со старшим сыном. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным источника, на видео, где запечатлен оральный секс с мальчиком, есть третий участник. По предварительной версии, это его старший брат.

47-летнюю мать обвиняют в насильственных действиях сексуального характера. Ей грозит до 20 лет колонии. Женщину поместили в СИЗО, детей изъяли.

15 мая следователи начали проверку в отношении матери пятерых детей и ее сожителя. Поводом для этого стало видео, которое подруга женщины получила с неизвестного аккаунта. На нем многодетная мать занималась сексом с сожителем и сыном-инвалидом. Мужчина по делу пока не проходит.