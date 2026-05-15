08:30, 15 мая 2026Силовые структуры

Многодетную россиянку заподозрили в изнасиловании ребенка-инвалида

СК проверит информацию о матери, насиловавшей ребенка-инвалида в Приангарье
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Следователи начали проверку противоправных действий 46-летней жительницы села Нижняя Слобода и ее сожителя по отношению к шестилетнему ребенку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Иркутской области.

Информацию о возможном преступлении сотрудники СК получили из средств массовой информации. Сейчас они проводят проверку на месте.

Как уточняет Telegram-канал Babr Mash, пострадавший – ребенок-инвалид. Помимо него, у матери есть еще четыре ребенка. Около недели назад интернет-подруга женщины получила видео с неизвестного аккаунта. На нем многодетная мать занималась сексом с сожителем и сыном-инвалидом.

Ранее в Свердловской области паре вынесли приговор за надругательство над двумя инвалидами.

