Двое россиян совершили насильственные действия в отношении пары инвалидов

13:26, 14 мая 2026

В Свердловской области осудили пару за надругательство над двумя инвалидами
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Свердловской области паре вынесли приговор за надругательство над двумя инвалидами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Они признаны виновными и осуждены по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 117 («Истязание»), 30, 105 («Покушение на убийство»), 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и 163 («Вымогательство») УК РФ.

Как установил суд, в зимне-весенний период 2025 года в городе Артемовск Евгений Черемных и Валерия Шахматова в отношении двух инвалидов, 32-летнего мужчины и 23-летней девушки, которые пришли к ним в гости, совершили несколько тяжких преступлений. Пострадавшие в силу своего состояния находились в беспомощном положении и не могли осознавать происходящее. Хозяева жилища воспользовались этим и применили в отношении гостей сексуальное насилие и истязание, таким образом причинив им тяжкий вред. Также Валерия вымогала у потерпевшего имущество и пыталась с ним расправиться.

Суд признал их виновными и приговорил Евгения к 14 годам колонии, а женщину к 19 годам колонии. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Ранее были обнародованы подробности о расправе шестерых глухонемых россиян над инвалидом.

