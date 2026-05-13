Обнародованы подробности о расправе шестерых глухонемых россиян над инвалидом

Ni Mаsh: В Нижнем Новгороде слабослышащего юношу убили из-за плохого поведения

В Нижнем Новгороде шестеро глухонемых местных жителей расправились со слабослышащим юношей из-за его плохого поведения в Русской общине глухонемых. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mаsh.

По данным канала, жертве 26 лет, он был известен «безбашенным» поведением. Кроме того, в 2017 году его обвиняли в вымогательстве. Недавно молодой человек приехал из Пензы. В день, когда он выходил из дома к другу, к нему подошли знакомые из общины, и между ними произошла драка.

По предварительной информации, пострадавшего забили прутом. У него остались жена и двое детей.

Преступление произошло несколькими днями ранее. Обвиняемых отправили в СИЗО.