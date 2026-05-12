Раскрыты расправившиеся с инвалидом шестеро глухонемых россиян

В Нижнем Новгороде 6 глухонемых отправились в СИЗО за убийство инвалида

В Нижнем Новгороде шестеро глухонемых местных жителей расправились с инвалидом. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, фигуранты насмерть забили знакомого в подъезде дома, расположенного на улице Строкина. Сейчас их отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Екатеринбурга дал местному жителю два года и десять месяцев колонии-поселения за нападение с оружием на инвалида и избиение девушки.

Мужчину признали виновным по статье о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия и с применением предметов, используемых в качестве оружия.