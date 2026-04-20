Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:46, 20 апреля 2026

Напавший с пистолетом на инвалида россиянин поплатился свободой

В Екатеринбурге суд приговорил к колонии-поселения избившего инвалида
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Екатеринбурга дал местному жителю два года и десять месяцев колонии-поселения за нападение с оружием на инвалида и избиение девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статье о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия и с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Следствие и суд установили, что мужчина ударил девушку-курьера за неправильную парковку. Также он напал с предметом, похожим на огнестрельное оружие, на инвалида третьей группы. Потерпевший получил два удара по голове и телу.

Ранее сообщалось, что россиянин сел за жестокую расправу над женой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok