Напавший с пистолетом на инвалида россиянин поплатился свободой

В Екатеринбурге суд приговорил к колонии-поселения избившего инвалида

Ленинский районный суд Екатеринбурга дал местному жителю два года и десять месяцев колонии-поселения за нападение с оружием на инвалида и избиение девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статье о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия и с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Следствие и суд установили, что мужчина ударил девушку-курьера за неправильную парковку. Также он напал с предметом, похожим на огнестрельное оружие, на инвалида третьей группы. Потерпевший получил два удара по голове и телу.

