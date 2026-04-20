Россиянин сел за жестокую расправу над женой

В Кузбассе россиянин сел на восемь лет за забитую до смерти жену

В Кемеровской области к 8 годам колонии строгого режима приговорили местного жителя, осужденного за расправу над супругой. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, в декабре 2025 года у пьяного мужчины и его жены произошла ссора. Осужденный накинулся на супругу и принялся избивать ее руками и ногами. В ходе жестокой расправы женщина получила 73 несовместимых с жизнью удара.

Позже осужденный, осознав содеянное, самостоятельно вызвал бригаду скорой медицинской помощи и признал вину в совершенном преступлении.

