Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:26, 20 апреля 2026Силовые структуры

Россиянин сел за жестокую расправу над женой

В Кузбассе россиянин сел на восемь лет за забитую до смерти жену
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Кемеровской области к 8 годам колонии строгого режима приговорили местного жителя, осужденного за расправу над супругой. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, в декабре 2025 года у пьяного мужчины и его жены произошла ссора. Осужденный накинулся на супругу и принялся избивать ее руками и ногами. В ходе жестокой расправы женщина получила 73 несовместимых с жизнью удара.

Позже осужденный, осознав содеянное, самостоятельно вызвал бригаду скорой медицинской помощи и признал вину в совершенном преступлении.

Ранее стало известно, что актер театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его жена закололи друг друга ножами во время семейной ссоры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok