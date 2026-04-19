11:42, 19 апреля 2026Силовые структуры

Актер Бенграф и его жена зарезали друг друга в подмосковных Мытищах

Актер театра Бенграф и его жена зарезали друг друга во время семейной ссоры
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина

Фото: @_bengraf_

Актер театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его жена зарезали друг друга в подмосковных Мытищах во время семейной ссоры. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным управления Следственного комитета (СК) по Московской области, конфликт произошел в ночь на воскресенье, 19 апреля, в квартире супругов и быстро перерос в драку с применением ножей. 28-летний актер нанес 23-летней супруге несколько ранений в шею и грудь, в ответ получил смертельный удар. Когда спасатели вскрыли дверь, медики уже не смогли помочь — оба скончались на месте.

СК возбудил уголовные дела по статье «убийство» и провел осмотр квартиры. Известно, что супруги работали в театре «ФЭСТ»: он был актером, а она руководила гримерным цехом. По предварительной информации, причиной конфликта могло стать намерение женщины подать на развод.

Ранее в подмосковных Люберцах мужчина напал на семейную пару из-за квартиры. После нападения потерпевшие успели добежать до ближайшего супермаркета. Женщины не стало в магазине, ее мужа госпитализировали.

