Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:15, 17 апреля 2026

Раскрыты подробности расправы в российском супермаркете

Суд арестовал мужчину, который порезал супругов из-за квартиры в Люберцах
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олеся Чепурченко / ТАСС

Суд заключил под стражу мужчину, который напал с ножом на супругов из-за квартиры в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Нападение произошло днем в четверг, 16 апреля. Супруги пришли к мужчине, чтобы попросить его выселиться из квартиры — жилплощадь они недавно выкупили у банка, так как прошлый собственник накопил долгов по ипотеке. Разговор перерос в конфликт, после чего злоумышленник достал нож и начал наносить удары гостям.

Потерпевшие выскочили из квартиры и добежали до ближайшего супермаркета, чтобы попросить помощи (изначально сообщалось, что их ранили в супермаркете). Женщины не стало прямо в магазине, а ее мужа госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok