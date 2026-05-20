Силовые структуры
14:27, 20 мая 2026Силовые структуры

Воспитательница российского детского сада избежала тюрьмы за ожоги глаз у детей

В Приморье осудили воспитателя детского сада за ожоги глаз у детей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Приморье осудили воспитателя детского сада за ожоги глаз у детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Она признана виновной по статье 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

По данным агентства, происшествие случилось в детском саду, воспитатель нарушила инструкции. Она достоверно знала, что использование бактерицидного медицинского облучателя в присутствии людей запрещено. При этом педагог включила его в помещении группы и оставила воспитанников без присмотра. В результате дети получили термические ожоги роговицы глаз.

Суд признал ее виновной и приговорил к 1,5 года лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет отреагировал на массовое отравление воспитанников в кадетском корпусе.

