Воспитательница российского детского сада избежала тюрьмы за ожоги глаз у детей

В Приморье осудили воспитателя детского сада за ожоги глаз у детей

Об этом сообщает РИА Новости.

Она признана виновной по статье 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

По данным агентства, происшествие случилось в детском саду, воспитатель нарушила инструкции. Она достоверно знала, что использование бактерицидного медицинского облучателя в присутствии людей запрещено. При этом педагог включила его в помещении группы и оставила воспитанников без присмотра. В результате дети получили термические ожоги роговицы глаз.

Суд признал ее виновной и приговорил к 1,5 года лишения свободы условно.

