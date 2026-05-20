Воспитательница российского детского сада избежала тюрьмы за ожоги глаз у детей

В Приморье осудили воспитателя детского сада за ожоги глаз у детей. Об этом сообщает РИА Новости.
Она признана виновной по статье 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.
По данным агентства, происшествие случилось в детском саду, воспитатель нарушила инструкции. Она достоверно знала, что использование бактерицидного медицинского облучателя в присутствии людей запрещено. При этом педагог включила его в помещении группы и оставила воспитанников без присмотра. В результате дети получили термические ожоги роговицы глаз.
Суд признал ее виновной и приговорил к 1,5 года лишения свободы условно.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет отреагировал на массовое отравление воспитанников в кадетском корпусе.