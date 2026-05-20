Значение визита Путина в Китай раскрыли

Экономист Заклязьминская: Визит Путина укрепляет стратегические отношения с КНР

Визит президента России Владимира Путина в Пекин укрепляет стратегические отношения с КНР. На это в комментарии «Ленте.ру» указала кандидат экономических наук, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Екатерина Заклязьминская.

По словам экономиста, визит российского лидера имеет важное символическое значение для российско-китайских отношений: он приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

«Нашим представителям нужно было подвести некую черту и наметить планы на будущее. И это было сделано: китайская и российская стороны показали интерес к продлению "большого договора"», — отметила эксперт.

Особенно важно, по мнению Екатерины Заклязьминской, что в ходе визита были подписаны документы по самым разным направлениям, включая строительство нового железнодорожного маршрута, снятие фитосанитарных барьеров на поставки российских комбикормов в КНР, сотрудничество СМИ.

Ранее Екатерина Заклязьминская описала подход России и Китая к будущему мира. По ее словам, страны продвигают идею справедливого многополярного мира, которая более привлекательна, чем курс США.