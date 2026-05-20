Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:25, 20 мая 2026МирЭксклюзив

Значение визита Путина в Китай раскрыли

Экономист Заклязьминская: Визит Путина укрепляет стратегические отношения с КНР
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Визит президента России Владимира Путина в Пекин укрепляет стратегические отношения с КНР. На это в комментарии «Ленте.ру» указала кандидат экономических наук, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Екатерина Заклязьминская.

По словам экономиста, визит российского лидера имеет важное символическое значение для российско-китайских отношений: он приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

«Нашим представителям нужно было подвести некую черту и наметить планы на будущее. И это было сделано: китайская и российская стороны показали интерес к продлению "большого договора"», — отметила эксперт.

Особенно важно, по мнению Екатерины Заклязьминской, что в ходе визита были подписаны документы по самым разным направлениям, включая строительство нового железнодорожного маршрута, снятие фитосанитарных барьеров на поставки российских комбикормов в КНР, сотрудничество СМИ.

Ранее Екатерина Заклязьминская описала подход России и Китая к будущему мира. По ее словам, страны продвигают идею справедливого многополярного мира, которая более привлекательна, чем курс США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал заявление о встрече Путина и Си Цзиньпина

    Россиянин купил китайскую машину с дефектом и отсудил миллионы рублей

    Поцелованный 25 лет назад китаец рассказал о подарке от Путина

    Жуков объяснил выход нового альбома «Руки Вверх!» впервые за 14 лет

    Ракетную «Герань-2» назвали «страшилкой против вертолетов»

    Важность безвизового режима России с Китаем оценили

    Кроссовки ректора МФТИ вызвали ажиотаж на встрече Путина и Си

    В Госдуме назвали мечту всех губернаторов

    Бывший депутат ответит за взрыв на заправке в Пятигорске

    В Южной Осетии высказались о налаживании отношений с Грузией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok