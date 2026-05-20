Российские подростки сломали однокласснице ребра и сняли все на телефон

В Свердловской области вынесен приговор 16-летним школьникам за жестокое избиение одноклассницы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, в ноябре 2024 года подростки подошли на перемене к однокласснице. Юноша принялся наносить ей удары руками и ногами, а его напарница снимала экзекуцию на телефон. Потерпевшая получила тупую травму груди и перелом трех ребер. В ходе следствия выяснилось, что в 2024 году молодой человек также силой отобрал деньги у другого ученика школы.

По решению суда подросток отправился в колонию на два года, его сообщница отделалась условным сроком.

Ранее в московском районе Коньково на восьмиклассницу напали 10 подростков. Поводом для избиения школьницы стала симпатия к молодому человеку.