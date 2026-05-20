«Ъ»: Спортивные кроссовки ректора МФТИ вызвали ажиотаж на встрече Путина и Си

Обувь ректора МФТИ Дмитрия Ливанова вызвала ажиотаж на встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом рассказал специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.

Ливанов появился на переговорах в костюме и «бросающихся в глаза» спортивных кроссовках, пишет журналист. По этой причине физика попросили воздержаться от парадного выхода на площадь для полноценного участия в церемонии официальной встречи лидеров России и Китая.

Дмитрий Ливанов в синих кроссовках Adidas Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

«Хотел, но не могу промолчать о том, как надел бросающиеся в глаза кроссовки фирмы типа Adidas в дополнение к костюму другой фирмы ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, — говорится в материале. — Поначалу вместе со всеми и не вышел, а потом вопрос удалось уладить, и он начал спускаться по ступенькам входа в Дом народных собраний в одиночестве, то есть, наоборот, всем заметный до невозможности. Ну просто совсем нельзя было не обратить на него внимания».

Ранее в сети также завирусилось видео с Владимиром Путиным без пиджака. На размещенных кадрах видно, как российский лидер снял пиджак, перед тем как сесть в автомобиль. Момент, на котором Путин запечатлен без пиджака, набрал миллионы просмотров в китайских соцсетях.

20 мая завершились переговоры Путина и Си. По итогам встречи лидеры подписали совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.