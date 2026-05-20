Необходимость плановых отключений горячей воды объяснили

В Межрегиональной гильдии УК объяснили цель плановых отключений горячей воды

Двухнедельное отключение горячей воды летом остается проверенным способом профилактики тепловых сетей. О целях таких мероприятий в эфире «Комсомольской правды» рассказала президент Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Михайловна Москвина.

Плановые отключения необходимы из-за особенностей работы централизованных коммунальных систем. «Мы все заложники центральных коммуникаций. И профилактика — это гарантированное качество подачи тепла зимой», — констатировала эксперт. К отключениям приступают вскоре после завершения отопительного сезона, чтобы успеть подготовить трубы к следующему. За это время коммунальщики проводят промывку труб и их опрессовку. Под сильным напором на теплосетях выявляются слабые участки, коррозия, места износа, потенциально аварийные зоны. По результатам проверки принимается решение о ремонте или замене проблемных участков.

По нормативу срок отключения не превышает десяти дней. Однако, по словам Москвиной, в некоторых случаях, когда обнаруживаются серьезные неисправности, период отключения растягивают. Такие перебои и несоблюдение сроков объясняют предотвращением возможных аварий зимой, когда последствия от остановки теплоснабжения чувствуются острее.

Ранее россиянам объяснили, когда стоит покупать в квартиру бойлер. Делать это летом в разгар плановых отключений горячей воды нерационально — лучше устанавливать водонагреватель зимой, когда спрос ниже. Доверить установку стоит управляющей компании — тогда при аварии ответственность за качество работ будут нести коммунальщики.