Россиянам дали рекомендации на время отключения горячей воды

Специалист по ЖКХ Бондарь: Установку бойлера стоит доверить управляющей компании

Устанавливать бойлер в разгар отключений горячей воды нерационально. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

В целом летние отключения горячей воды специалист называет суровой необходимостью. Такая мера необходима для проведения на теплосетях гидравлических испытаний. Это позволяет избежать неожиданных прорывов в зимнее время, когда перебои с отоплением чувствуются острее.

Покупать водонагревательное оборудование стоит зимой, когда спрос ниже. Установку бойлера Бондарь рекомендует доверить управляющей компании. В таком случае при аварии ответственность за качество работ будут нести коммунальщики, так как любая ошибка в электрике или сантехнике грозит убытками и судебными исками, подчеркнул эксперт. При установке можно использовать стандартную розетку, но необходимы надежное крепление и врезка в водопроводные трубы. Для проточных водонагревателей из-за высокой мощности потребуется проложить отдельный силовой кабель.

Помимо нагревательного бака, существуют и другие способы выживания во время отключения горячей воды. Некоторые устанавливают на краны временные мобильные насадки. Многие россияне в такой период принимают душ в спортивных клубах или уезжают в гости к родственникам в другие районы города. При этом проживающие в загородных домах с автономными котельными, как правило, вовсе не замечают плановых отключений. Расплата за такое удовольствие — ежегодное обслуживание котла, чистка бойлера и замена фильтров.

Ранее Бондарь дал совет в борьбе с капающим на подоконник соседским кондиционером. Если разговоры напрямую не помогают, эксперт советует обратиться в УК, жилинспекцию и Роспотребнадзор.