14:26, 12 мая 2026Экономика

Россиянам назвали способ борьбы с капающим кондиционером соседей

Бондарь: На капающий кондиционер соседей нужно пожаловаться в УК
Александра Качан (Редактор)

Фото: Unsplash

Управляющая компания (УК) и Роспотребнадзор могут помочь в борьбе с капающим на подоконник кондиционером соседей. О том, как решить проблему с конденсатом от чужой сплит-системы, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Москвой 24».

В первую очередь специалист рекомендовал поговорить с соседом без посредников и напомнить о законе, согласно которому каждый собственник обязан содержать квартиру так, чтобы не мешать другим, а также соблюдать технические правила, согласно которым конденсат необходимо отводить в канализацию.

Если беседа не поможет, стоит обратиться в УК. Организация зафиксирует факт порчи фасада или причинение неудобств другому собственнику и выдаст нарушителю предписание об устранении. Если компания не станет помогать, можно пожаловаться в жилищную инспекцию. Также следует направить заявление в Роспотребнадзор, в котором нужно указать на шум от капель и порчу фасада жидкостью. Кроме того, для установки кондиционера собственник должен был получить согласие всех жильцов — несоблюдение этой формальности станет дополнительным веским поводом для претензии.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш предупредил о риске лишиться кондиционера из-за отсутствия согласия на установку от соседей. По его словам, суды регулярно выносят решения о демонтаже незаконно установленных приборов.

