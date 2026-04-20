18:36, 20 апреля 2026

Россиянам напомнили о риске лишиться кондиционера по одной причине

Депутат Панеш: Для установки кондиционера нужно разрешение других собственников
Мария Черкасова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суды в России регулярно выносят решения о демонтаже незаконно установленных кондиционеров. О том, как узаконить установку, «Газете.Ru» рассказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Он напомнил, что для установки блока кондиционера на фасаде дома необходимо согласие двух третей собственников жилья. Это связано со статусом фасада дома — это общее имущество собственников, а установка наружного блока считается изменением фасада.

Исключением являются новые дома, где застройщик утвердил схему размещения кондиционеров. В этом случае достаточно обратиться в управляющую компанию (УК) и установить блок в строго отведенном месте. В противном случае необходимо провести общее собрание собственников, где будет представлен эскизный проект с указанием места размещения блока, его габаритов и уровня шума.

Нельзя размещать блок на стенах соседей или перекрывать им окна, а также отводить конденсат на козырек здания. За неправильную установку кондиционера предусмотрен штраф, напомнил он.

Ранее юрисконсульт «Правокард» Александр Филин напомнил, что за крики и мат на балконе многоквартирного дома россиянам грозит штраф или арест.

