Стало известно о критической нехватке старшеклассников на Украине

Юлия Мискевич

На Украине наблюдается критическая нехватка учеников в 11-х классах. Как заявил в эфире ТСН доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и блогер Михаил Высоцкий, классы «полупустые», потому что целыми группами ребята уезжают получать образование за рубеж.

По его словам, особенно сложная ситуация сложилась с набором на инженерные и технические специальности, где традиционно было много студентов. Некоторые матери вывозят сыновей сейчас, опасаясь, что в будущем они не смогут покинуть страну. «Сейчас недобор почти по всем инженерным и техническим специальностям», — отметил Высоцкий.

Ранее стало известно, что кабмин Украины рассмотрел петицию о запрете печати литературы на русском языке и активно разрабатывает соответствующие юридические механизмы.

