23:09, 19 мая 2026Силовые структуры

Газовый баллон взорвался у строящегося здания Верховного суда в Петербурге

СК начал проверку по факту взрыва на стройке Судебного квартала в Петербурге
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет России начал процессуальную проверку в связи с ЧП на улице Добролюбова в Санкт-Петербурге, где ведется строительство Судебного квартала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления СК РФ по городу.

Ранее местные СМИ информировали, что в результате взрыва на стройке один человек погиб, еще двое пострадали. «По инциденту на Добролюбова: следователь СК работает на месте происшествия, проводится процессуальная проверка», — сообщил собеседник агентства.

Судебный квартал — масштабный строительный проект в Петроградском районе Петербурга. Он включает комплекс зданий для Верховного суда, Судебного департамента, жилой комплекс для судей и сотрудников аппарата, а также Дворец танца Бориса Эйфмана.

Ранее в Нижнем Новгороде суд приговорил жителя к семи годам колонии общего режима за взрыв в жилом многоквартирном доме.

