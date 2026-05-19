Газовый баллон взорвался у строящегося здания Верховного суда в Петербурге

СК начал проверку по факту взрыва на стройке Судебного квартала в Петербурге

Следственный комитет России начал процессуальную проверку в связи с ЧП на улице Добролюбова в Санкт-Петербурге, где ведется строительство Судебного квартала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления СК РФ по городу.

Ранее местные СМИ информировали, что в результате взрыва на стройке один человек погиб, еще двое пострадали. «По инциденту на Добролюбова: следователь СК работает на месте происшествия, проводится процессуальная проверка», — сообщил собеседник агентства.

Судебный квартал — масштабный строительный проект в Петроградском районе Петербурга. Он включает комплекс зданий для Верховного суда, Судебного департамента, жилой комплекс для судей и сотрудников аппарата, а также Дворец танца Бориса Эйфмана.

