Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:00, 31 октября 2025Силовые структуры

Российский блогер получил 7 лет колонии за взрыв в жилом доме

В Нижнем Новгороде блогер получил 7 лет колонии за взрыв в жилом доме
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде суд приговорил жителя к семи годам колонии общего режима после взрыва в жилом многоквартирном доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что мужчина приобрел и незаконно хранил в квартире взрывное устройство, которое в марте 2024 года сдетонировало из-за неосторожного обращения. В результате были повреждены квартиры, два подъезда признали аварийными. Ущерб составил более 341 миллиона рублей.

Во время обысков у подсудимого нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства.

По данным KP.RU, речь идет о блогере Михаиле Помелове. Свою вину он отрицает, настаивая, что причиной взрыва стал газ.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде произошел взрыв при вскрытии сейфа пенсионером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто содержание послания Лаврова Вашингтону по Украине. Жесткую позицию России назвали причиной отмены саммита Путина и Трампа

    В Минобороны ответили на реакцию Киева на приглашение СМИ в районы блокировки ВСУ

    Шойгу отреагировал на заявления Трампа о ядерных испытаниях

    Рекордный завоз в Россию подержанных машин объяснили

    Шойгу призвал поверить сомневающихся в существовании «Буревестника» и «Посейдона»

    Стали известны подробности о найденной без головы женщине в российском регионе

    Найдена голова голой женщины в российском лесу

    Лукашенко предрек плату за воздух

    В России банк заблокировал счет участника СВО

    Российские дети сбежали из реабилитационного центра и исчезли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости