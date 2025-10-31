Российский блогер получил 7 лет колонии за взрыв в жилом доме

В Нижнем Новгороде блогер получил 7 лет колонии за взрыв в жилом доме

В Нижнем Новгороде суд приговорил жителя к семи годам колонии общего режима после взрыва в жилом многоквартирном доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что мужчина приобрел и незаконно хранил в квартире взрывное устройство, которое в марте 2024 года сдетонировало из-за неосторожного обращения. В результате были повреждены квартиры, два подъезда признали аварийными. Ущерб составил более 341 миллиона рублей.

Во время обысков у подсудимого нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства.

По данным KP.RU, речь идет о блогере Михаиле Помелове. Свою вину он отрицает, настаивая, что причиной взрыва стал газ.

