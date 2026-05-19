Английский клуб исключили из плей-офф за выход в АПЛ из-за шпионажа

23:34, 19 мая 2026

Английский «Саутгемптон» исключили из плей-офф за выход в АПЛ из-за шпионажа
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kin Cheung / AP

Английский «Саутгемптон» исключили из плей-офф за выход в Английскую премьер-лигу (АПЛ) из-за шпионажа. Об этом сообщается на сайте Английской футбольной лиги (EFL).

«Саутгемптон» вышел в финал плей-офф Чемпионшипа (второго по силе дивизиона чемпионата Англии), обыграв «Мидлсбро» в полуфинале. Оказалось, что перед матчами аналитик «Саутгемптона» проник на тренировку «Мидлсбро», снял ход занятия и сфотографировал схемы соперника.

В результате проведенного расследования «Саутгемптон» исключили из плей-офф, теперь, несмотря на поражение в 1/2, в финале сыграет «Мидлсбро». Его соперником станет «Халл Сити».

Помимо снятия с розыгрыша, «Саутгемптон» оштрафовали на четыре очка на следующий сезон Чемпионшипа. Отмечается, что из-за случившегося клуб лишился минимум 200 миллионов фунтов, которые получил бы в случае возвращения в АПЛ.

