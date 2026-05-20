На Каннском кинофестивале прошла премьера фильма «Минотавр» Андрея Звягинцева

В основном конкурсе 79-го Каннского кинофестиваля 19 мая состоялась премьера нового фильма Андрея Звягинцева «Минотавр». Это первая работа российского режиссера за девять лет. Многие критики уже называют ленту одним из главных фаворитов на призы киносмотра, включая и «Золотую пальмовую ветвь». По жанру картина представляет собой политическую притчу, герои которой покидают Россию в сентябре 2022 года. Об этом сообщает Variety.

Действие «Минотавра» разворачивается на фоне объявления частичной мобилизации

Как рассказал в интервью сам Звягинцев, «большая часть сюжета разворачивается в сентябре 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация». В центре внимания режиссера — «политические и социальные разногласия, которые делят общество на две части». Главный герой — директор успешной компании Глеб, который сталкивается с проблемами в семье после измены жены. Их усугубляет нестабильная ситуация на работе, во многом связанная с неожиданным отъездом части его сотрудников за рубеж.

Кадр: фильм «Минотавр»

В основу сценария, написанного самим Звягинцевым вместе с Семеном Ляшенко, лег классический фильм Клода Шаброля «Неверная жена». Как пишет в Deadline Стефани Банбери, фильм при этом узнаваемо русский — и в нем фигурируют как «российские нувориши, обсуждающие импорт вина, пока их женщины поздравляют друг друга с удачными пластическими операциями, так и очередной местный чиновник, разрушающий жизни простых рабочих, чтобы защитить собственную пропитую шкуру». Местом действия снимавшейся в Риге картины заявлен вымышленный российский город Красноборск. Главные роли в ленте сыграли Дмитрий Мазуров и Ирис Лебедева, а оператором выступил постоянный соратник Звягинцева Михаил Кричман.

«Минотавра» называют фильмом с нигилистическим мировоззрением

Многие критики отмечают мрачный и депрессивный тон картины. «Вдохновляясь "Неверной женой" Клода Шаброля, фильм переформулирует частную историю адюльтера в более масштабную политическую притчу, разворачивающуюся в современной России и исследующую темы власти, контроля и мужественности. Холодная, но точная операторская работа создает намеренно жуткое ощущение неумолимости, нависающей над дотошно рассказанной историей. Не такое важное кино, как "Нелюбовь" или "Левиафан", но крайне эффективное в том, как оно сообщает свое нигилистическое мировоззрение», — написал Мэтт Нелья из Next Best Picture.

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Критик IndieWire Дэвид Эрлих счел фильм «монументальным и сокрушительным». А Питер Брэдшоу в The Guardian провозгласил «Минотавр» «нуаром о неверности и убийстве из мести, которому прибавляет новых смыслов контекст из смертельного цинизма и политических злодейств — картина мира, в котором сильные, утопая в ненависти к себе, сделали сокрытие преступлений образом жизни». Гай Лодж из Variety, в свою очередь, считает, что Звягинцев вернулся в кино в бесподобной форме: «Фильм пышет яростью, отчаянием, гибкими метафорами и чернейшим висельническим юмором»

«Минотавр» входит в число главных фаворитов Каннского кинофестиваля

Кадр: фильм «Минотавр»

С момента объявления программы Каннского кинофестиваля «Минотавр» считается одним из главных фаворитов основного конкурса. Так, кинокритик Нил Янг, агрегирующий прогнозы букмекеров, по состоянию на 19 мая обозначил шансы ленты Звягинцева на «Золотую пальмовую ветвь» как 5/1 — выше оцениваются перспективы лишь драмы румынского режиссера Кристиана Мунджиу «Фьорд».

Легко могу представить, что Пак Чхан-ук будет за «Минотавра», потому что тот нагнетает настоящую тьму. Возможно, у нас уже есть победитель... Алекс Биллингтон, FirstShowing.net

Ранее Звягинцев уже выигрывал в Каннах приз жюри и награду за лучший сценарий

Кроме «Минотавра» и «Фьорда», букмекеры высоко оценивают шансы на победу на фестивале таких картин, как «Любовь моя» Родриго Сорогойена, «Внезапно» Рюсукэ Хамагути, «Отечество» Павла Павликовского и «Надежда» На Хон-джина. В основном конкурсе Канн также участвуют «Горькое Рождество» Педро Альмодовара, «Трус» Лукаса Донта, «Бумажный тигр» Джеймса Грея и другие ленты. Президентом жюри в этом году выступает корейский постановщик Пак Чхан-ук.

Перед съемками «Минотавра» Звягинцев больше года провел в больнице

До начала работы над «Минотавром» Андрей Звягинцев оказался на грани жизни и смерти. В июле 2021 года режиссер тяжело заболел COVID-19. Поражение легких составляло более 90 процентов, и врачи рассматривали вариант с их пересадкой. Звягинцева эвакуировали в Германию, где он провел 40 дней в искусственной коме. В общей сложности он провел в больнице более года, а во время реабилитации заново учился ходить. Когда автора «Левиафана», «Елены» и «Нелюбви» выписали из госпиталя, он переехал во Францию, где живет последние четыре года. «Я все больше и больше убежден, что должен оставаться здесь», — говорит постановщик.

Я уже ощущаю дистанцию между собой и Россией. Чувствую, что вижу жизнь там через немного замутненную линзу Андрей Звягинцев, режиссер, в интервью Variety

По словам Звягинцева, пережитые проблемы со здоровьем сделали его легче и смелее: «Все стало проще, потому что я знаю, что свет может выключиться в любую минуту». Он признался, что этот опыт сделал его радикальнее, и пообещал, что в дальнейшем будет пытаться создавать фильмы так часто, как получится: «Хочу снимать один проект за другим сразу».