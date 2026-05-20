Вэнс заявил, что не считает себя потенциальным кандидатом на пост президента США

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс высказался о своей кандидатуре на пост президента США. Он заявил во время брифинга для журналистов в Белом доме, что не считает себя потенциальным кандидатом на эту должность.

«Я не потенциальный будущий кандидат, я вице-президент, и мне очень нравится моя работа, и я постараюсь выполнять ее настолько хорошо, насколько смогу», — указал Вэнс.

Ранее стало известно, что половина граждан США планирует голосовать за кандидатов от Демократической партии на выборах в Конгресс на фоне исторического падения рейтинга американского лидера Дональда Трампа. большинство указывает на экономические проблемы в стране и на бессмысленность войны в Иране.