Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:41, 20 мая 2026Мир

Вэнс высказался о своей кандидатуре на пост президента США

Вэнс заявил, что не считает себя потенциальным кандидатом на пост президента США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс высказался о своей кандидатуре на пост президента США. Он заявил во время брифинга для журналистов в Белом доме, что не считает себя потенциальным кандидатом на эту должность.

«Я не потенциальный будущий кандидат, я вице-президент, и мне очень нравится моя работа, и я постараюсь выполнять ее настолько хорошо, насколько смогу», — указал Вэнс.

Ранее стало известно, что половина граждан США планирует голосовать за кандидатов от Демократической партии на выборах в Конгресс на фоне исторического падения рейтинга американского лидера Дональда Трампа. большинство указывает на экономические проблемы в стране и на бессмысленность войны в Иране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это заговор против США». Кого в Белом доме назвали террористами, кому Америка грозит вторжением и в чем обвиняют Россию?

    В России назвали последствия отказа США от моратория на ядерные испытания

    Захарова рассказала о расходовании Украиной помощи Запада

    Британия запретила импорт российского урана

    Охранники Пашиняна силой увели с митинга критиковавшего его пенсионера

    Появились кадры последствий мощного удара баллистическими ракетами по Днепропетровску

    Мужчинам подсказали способ оценить состояние здоровья по сперме

    Жена Джастина Бибера снялась в откровенных образах для Victoria's Secret

    В Германии сочли неплохой идеей предложение Путина о переговорах по Украине

    Федор Бондарчук и Паулина Андреева развелись

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok