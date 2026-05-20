Захарова: Выделяемые Украине деньги оседают в руках Зеленского и западных банках

Часть выделяемых Украине денег оседает в руках главы государства Владимира Зеленского и его окружения, а другая — в западных банках. О расходовании Киевом помощи Запада рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Известиям».

«Часть средств возвращается в западные банки тем, кто их выделял. Другая часть растворяется в кровавых руках Зеленского и его подельников. Доказательство у меня есть железобетонное — отсутствие аудита», — рассказала Захарова.

Она отметила, что Украина не подпускает проверяющих на пушечный выстрел к выделяемым Киеву средствам.

Ранее власти Соединенных Штатов раскрыли шокирующий факт о хищении американского оружия на Украине.

