01:20, 20 мая 2026Мир

Захарова рассказала о расходовании Украиной помощи Запада

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Часть выделяемых Украине денег оседает в руках главы государства Владимира Зеленского и его окружения, а другая — в западных банках. О расходовании Киевом помощи Запада рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Известиям».

«Часть средств возвращается в западные банки тем, кто их выделял. Другая часть растворяется в кровавых руках Зеленского и его подельников. Доказательство у меня есть железобетонное — отсутствие аудита», — рассказала Захарова.

Она отметила, что Украина не подпускает проверяющих на пушечный выстрел к выделяемым Киеву средствам.

Ранее власти Соединенных Штатов раскрыли шокирующий факт о хищении американского оружия на Украине.

