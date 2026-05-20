Медведев предложил использовать устав НАТО против Украины

01:38, 20 мая 2026Россия

Медведев предложил использовать статью 5 устава НАТО против Украины
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на заявление МИД Литвы и Эстонии предложил использовать против Украины пятую статью устава Североатлантического альянса (НАТО). Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Им стоило бы предложить иное: применить против страны 404 ст. 5 Вашингтонского договора в связи с нападением на их “трибалтийские вымираты”», — написал Медведев.

Днем 19 мая власти Эстонии объявили воздушную опасность в стране. Минобороны республики сообщило, что Эстония впервые сбила беспилотник, предположительно, украинского происхождения над своей территорией.

Позднее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна обвинил Россию в появлении украинского дрона над территорией страны.

