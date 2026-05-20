В МИД рассказали о новом коварном плане Запада в отношении России

Галузин: Запад пытается склонить Центральную Азию к отказу от партнерства с РФ

Власти стран Запада предпринимают попытки побудить страны Центральной Азии отказаться от сотрудничества с Российской Федерацией. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

По его словам, речь идет не просто об экономической конкуренции, а о попытке вытеснить Россию и создать управляемую Западом инфраструктуру в непосредственной близости от российских границ.

«Отмечаем стремление США и Евросоюза взять под контроль ключевые транспортные коридоры и природные ресурсы региона. Нас настораживает активность, с которой Вашингтон проталкивает сделки по критически важным минералам и редкоземельным металлам», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Запад предлагает партнерам России проекты, якобы направленные на «диверсификацию экономики» или «защиту от внешних угроз», однако за красивыми лозунгами просматривается стремление подорвать кооперацию и историческую дружбу. Галузин также отметил, что активизировано насаждение «синдрома российской угрозы»: Великобритания и некоторые страны ЕС планомерно продвигают нарратив о мнимой опасности, якобы исходящей от Москвы.

Цель таких действий, считает замглавы МИД РФ, — побудить руководство стран региона отказаться от равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Россией в пользу сиюминутных политических выгод, обещанных Западом.

Ранее директор третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник заявил, что регион Средней Азии попал в воронку «редкоземельного хайпа», созданного странами Запада.