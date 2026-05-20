Звезда «Уральских пельменей» пожаловалась на невозможность встать из-за боли в спине

03:02, 20 мая 2026

Звезда «Уральских пельменей» Михалкова заявила, что не могла встать из-за боли
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Актриса, бывшая участница проекта «Уральские пельмени» Юлия Михалкова вспомнила, как ее почти парализовало из-за сильной боли в спине. Подробности она раскрыла в разговоре с KP.RU.

Михалкова рассказала, что однажды у нее сильно защемило нерв в спине. «Тогда меня можно сказать, просто "парализовало" от боли. Я думаю: "Ладно, пройдет через день". Нет, день проходит, а все остается по-прежнему. То есть ты почти не можешь двигаться, ты фактически не можешь встать, ты просто вот так лежишь солдатиком», — пожаловалась она.

Звезда «Уральских пельменей» призналась, что в тот период каждый день плакала из-за страха, что никогда больше не будет ходить. Справиться с этим недугом ей помогли друзья-врачи.

Ранее Михалкова рассказала, что из-за защемления нерва была прикована к постели. Юмористка отметила, что восстановиться ей помогли мануальная терапия и лекарства.

