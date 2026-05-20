Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:36, 20 мая 2026Бывший СССР

По итогам встречи Трампа и Си Цзиньпина сделали мрачный прогноз для Украины

Соскин: Трамп в Пекине показал, что готов признать Украину зоной интересов РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе поездки в Пекин и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином показал, что американская сторона готова признать Украину зоной интересов России. Такой мрачный для Киева прогноз по итогам переговоров сделал экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Давайте прямо говорить: Штаты готовы отдать Украину Российской Федерации как зону ее интересов», — подчеркнул эксперт.

Политолог полагает, что Си Цзиньпин в ходе визита российского лидера Владимира Путина может поднять тему итогов своих переговоров с американским президентом, в частности, вопрос Украины. По мнению Соскина, разворачивается самый худший сценарий как для Киева, так и для партнеров в Европе, которые совсем утратили право голоса в политических процессах.

«Кто абсолютно проигрывает? <…> Украина. [Президента республики Владимира] Зеленского просто обманули по полной программе, он повелся на это. Он купился», — подытожил политолог.

Ранее Дональд Трамп опроверг публикацию Financial Times насчет слов Си Цзиньпина о России и Украине. Издание утверждало, что председатель КНР якобы сказал, будто РФ может пожалеть о решении начать спецоперацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пособники террористов». Разведка заявила о планах ВСУ атаковать Россию с территории Латвии. Что на это ответили Рига и Киев?

    На Западе раскрыли «дерзкий замысел» Израиля по смене власти в Иране

    Финский политик сравнил президента Стубба с одной птицей

    ВСУ потратили восемь дронов на уничтожение безэкипажного катера

    Военные полномочия Трампа ограничат

    Найден простой способ улучшить качество сна

    Доктор Мясников развеял популярный миф о йодной сетке

    В Пентагоне указали на мешающую урегулированию на Украине позицию Зеленского

    Пассажиры метро поймали извращенца с поличным

    Популярная актриса в оголяющем тело платье посетила Каннский фестиваль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok