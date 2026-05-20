По итогам встречи Трампа и Си Цзиньпина сделали мрачный прогноз для Украины

Президент США Дональд Трамп в ходе поездки в Пекин и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином показал, что американская сторона готова признать Украину зоной интересов России. Такой мрачный для Киева прогноз по итогам переговоров сделал экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Давайте прямо говорить: Штаты готовы отдать Украину Российской Федерации как зону ее интересов», — подчеркнул эксперт.

Политолог полагает, что Си Цзиньпин в ходе визита российского лидера Владимира Путина может поднять тему итогов своих переговоров с американским президентом, в частности, вопрос Украины. По мнению Соскина, разворачивается самый худший сценарий как для Киева, так и для партнеров в Европе, которые совсем утратили право голоса в политических процессах.

«Кто абсолютно проигрывает? <…> Украина. [Президента республики Владимира] Зеленского просто обманули по полной программе, он повелся на это. Он купился», — подытожил политолог.

Ранее Дональд Трамп опроверг публикацию Financial Times насчет слов Си Цзиньпина о России и Украине. Издание утверждало, что председатель КНР якобы сказал, будто РФ может пожалеть о решении начать спецоперацию.