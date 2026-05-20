Финский политик сравнил президента Стубба с одной птицей

Мема: Стубб полная противоположность Хаависто, он ястреб

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в беседе с РИА Новости сравнил действующего президента Финляндии Александра Стубба с кандидатом в лидеры страны на выборах 2012, 2018, 2024 годов Пеккой Олави Хаависто, назвав его одной птицей.

«Я работал в штабе президентской кампании Пекки Хаависто, его оппонента. Хаависто был бы более пацифистским президентом, Стубб — полная противоположность, он ястреб», — подчеркнул Мема.

Политик также напомнил, что Стубб выступает за увеличение военной поддержки Украины.

Ранее же Армандо Мема жестко раскритиковал кандидатуру Александра Стубба на роль переговорщика от стран Европейского союза с Россией по украинскому кризису.