Финский политик сравнил президента Стубба с одной птицей

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в беседе с РИА Новости сравнил действующего президента Финляндии Александра Стубба с кандидатом в лидеры страны на выборах 2012, 2018, 2024 годов Пеккой Олави Хаависто, назвав его одной птицей.
«Я работал в штабе президентской кампании Пекки Хаависто, его оппонента. Хаависто был бы более пацифистским президентом, Стубб — полная противоположность, он ястреб», — подчеркнул Мема.
Политик также напомнил, что Стубб выступает за увеличение военной поддержки Украины.
Ранее же Армандо Мема жестко раскритиковал кандидатуру Александра Стубба на роль переговорщика от стран Европейского союза с Россией по украинскому кризису.