05:01, 20 мая 2026Россия

В Госдуме назвали дело Ермака цирком

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Коррупционный скандал и дело бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака является политическим цирком, в котором участвуют второсортные актеры. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с ТАСС.

«Весь этот политический украинский цирк уже, знаете, порядком надоел. Зеленский — сам актер второразрядный и все свое окружение делает актерами, но еще меньшего пошиба. Пусть они там делают, что хотят, — устраивают эти балаганы», — назвал Картаполов.

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял в отношении Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дела против Ермака является продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.

    В Госдуме назвали дело Ермака цирком

