Экономика
06:01, 20 мая 2026

В ЕС решили справляться с кризисом из-за антироссийских санкций с помощью навоза

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Еврокомиссия решила компенсировать недостаток удобрений, заместив газ для их выпуска коровьим навозом, вместо того чтобы ослабить санкции против России и Белоруссии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект плана.

«Ответом Брюсселя на надвигающийся кризис с удобрениями стало более широкое использование коровьего навоза», — отмечается в материале.

Значительную часть удобрений европейские страны производят из импортного газа, он выступает ключевым компонентом для синтеза аммиака. Ограничения на прямые поставки удобрений из РФ и на импорт российского газа создали затруднительную ситуацию в агросекторе, и в то же время из-за закрытия Ормузского пролива взлетели цены на энергоносители.

Эти обстоятельства вынудили чиновников искать альтернативные источники — они хотят разрешить применять удобрения, азот для которых получается из навоза. Фермеры не в восторге от этого плана, так как у них была надежда на решительные меры по предотвращению кризиса. Однако инициатива властей приведет к росту расходов аграриев и в результате — повышению стоимости продуктов питания.

«Самые быстрые рычаги — приостановка пошлин на импорт из России и Белоруссии — <…> были политически слишком опасными для применения», — отмечает издание.

