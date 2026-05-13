Миру предсказали дефицит двух продуктов питания

Росконгресс: Мир рискует столкнуться с дефицитом пшеницы и кукурузы

Ситуация на Ближнем Востоке может привести к резкому подорожанию пшеницы и кукурузы. Такой прогноз Росконгресса приводит РИА Новости.

Речь идет о том, что урожаи этих продовольственных товаров напрямую зависят от азотных удобрений, котировки которых, в свою очередь, напрямую связаны с ценой природного газа. Последний же из-за иранского кризиса серьезного подорожал. Как отметил Росконгресс, по всему миру уже начался процесс сокращения посевных площадей под пшеницу и кукурузу.

Однако может ощутимо подешеветь соя, потребность которой в азотных удобрениях практически нулевая. Это означает, что на мировом рынке продовольствия не исключен дефицит пшеницы и кукурузы при избыточном предложении сои.

За неполный сезон 2025/2026 основными импортерами российской пшеницы стали Египет и Турция. В июле-марте поставки этой агрокультуры в африканскую страну выросли на два процента и достигли 7,8 миллиона тонн.

По прогнозам, суммарные объемы сборов пшеницы в России в сезоне 2026/2027 упадут на 300 тысяч тонн в сравнении с показателем за предыдущий сельскохозяйственный год.