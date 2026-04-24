12:11, 24 апреля 2026Экономика

России спрогнозировали снижение урожая ключевой агрокультуры

«Русагротранс»: Сборы пшеницы в России упадут на 300 тысяч тонн
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Суммарные объемы сборов пшеницы в России в сезоне 2026/27 упадут на 300 тысяч тонн в сравнении с показателем за предыдущий сельскохозяйственный год. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз аналитического центра «Русагротранс».

Грядущий сельхозгод у аграриев начнется 1 июля и завершится в конце июня 2027-го. За этот период сборы пшеницы в стране опустятся до отметки в 90,8 миллиона тонн, ожидают эксперты.

С учетом накопленных запасов зерна показатель окажется на сопоставимом с ожидаемым в сезоне 2025/26 уровне, добавили аналитики. В случае благоприятных погодных условий итоговый результат может оказаться больше, заключили в отраслевом центре.

В 2025-м кратковременные весенние заморозки, а также затяжные летние засухи и ливни нанесли ущерб урожаю в Саратовской области и Краснодарском крае. В этих регионах сборы зерновых культур сократились на 20-25 процентов в годовом выражении.

В целом неблагоприятные погодные условия остаются для российских аграриев одной из главных проблем. Отечественные фермерские хозяйства продолжают зависеть от подобного фактора. На этом фоне руководитель Минсельхоза Оксана Лут заявила о стремлении министерства «управлять погодой». Это необходимо для минимизации негативных последствий засух и возвратных заморозков.

