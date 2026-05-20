06:31, 20 мая 2026

США раскрыли ущерб от войны с Ираном

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: US AIR FORCE / Reuters

Соединенные Штаты Америки (США) раскрыли полученный от войны с Ираном ущерб. Отчет был опубликован на официальном сайте Конгресса.

Общий ущерб от конфликта для страны составляет 29 миллиардов долларов. Американская армия в ходе войны с Ираном, по подсчету конгресса, потеряла 42 военных летательных аппарата.

В числе потерь: 14 самолетов, вертолеты и 28 беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

24 ударных беспилотника МQ-9A Reaper уничтожены или потеряны в бою. Один разведывательный беспилотник Военно-морских сил США MQ-4 Triton разбился в Персидском заливе.

Три истребителя F-15E были сбиты под Кувейтом, а еще один — над Ираном. Кроме того, повреждения получил истребитель F-35А.

Потеряла армия США и штурмовик А-10. Еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry AWACS был уничтожен на земле в результате удара Ирана.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о том, что были нанесены удары по двум иранским танкерам, пытавшимся прорвать морскую блокаду и зайти в порт Ирана.

