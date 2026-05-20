Сотни «рыб-пенисов» оказались на берегу и попали на видео

В Аргентине на берегу нашли сотни «рыб-пенисов» и морскую мышь

На пляжи Аргентины вынесло сотни морских червей. Об этом пишет Need To Know.

«Рыбы-пенисы» заполонили берега страны. Так называют морских червей вида Urechis unicinctus. Внешне они действительно напоминают мужской половой орган. Обычно эти черви обитают в норах на дне. Несмотря на свой необычный вид, в странах Восточной Азии «рыбы-пенисы» считаются деликатесом: их употребляют в сыром виде.

Черви оказались на мелководье из-за шторма. Их снял на видео аргентинец, выгуливавший собаку рядом с пляжем. Среди «рыб-пенисов» он также нашел морскую мышь (Aphrodita aculeata) — морского многощетинкового червя.

Его главная особенность — структурная окраска: его щетинки, устроенные как фотонные кристаллы, переливаются синим и зеленым в зависимости от угла падения света, что служит для отпугивания хищников.

Ранее сообщалось, что на побережье Сан-Франциско, США, нашли тысячи синих существ, похожих на медуз. Сильные ветра принесли на берег парусниц или велелл (Velella).

