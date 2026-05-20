07:36, 20 мая 2026

Звезда Comedy Woman объяснила нежелание мужа-итальянца говорить по-русски

Актриса Федункив заявила, что муж-итальянец Маджи не хочет говорит по-русски
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса, участница юмористического проекта Comedy Woman Марина Федункив объяснила нежелание мужа-итаьльянца Стефано Маджи говорить по-русски. Об этом она рассказала в выпуске проекта «Вопрос ребром», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Федункив объяснила, что разговаривает с мужем на русском языке, однако супруг продолжает общаться на итальянском. «Он говорит: "Меня бесит разговаривать [по-русски], потому что у меня очень узкий диапазон в русских словах. Я как *** выгляжу"», — озвучила причину юмористка.

При этом, по словам звезды Comedy Woman, ее муж красиво говорит по-итальянски.

Ранее Федункив рассказала, что научила супруга русскому мату. Она заявила, что муж знает практически все нецензурные слова.

О том, что юмористка вышла замуж на Маджи, стало известно летом 2021 года. Он моложе Федункив на 13 лет.

