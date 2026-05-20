08:16, 20 мая 2026

Контрразведчик СБУ выдал России координаты украинских позиций

Пленный контрразведчик Михайлов выдал России десятки координат ВСУ для ударов
Александра Синицына
Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Пленный контрразведчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) и агент СБУ Сергей Михайлов выдал России десятки координат, связанных с украинскими войсками, для ударов в тыловой и фронтовой зонах. Об этом сообщает ТАСС.

Среди таких данных оказались сведения об украинских позициях, пунктах управления и дислокации, стратегических объектах и прочих целей.

Михайлов сдался российским военнослужащим на запорожском направлении. Он заявил в разговоре с журналистами, что у него нет желания возвращаться на Украину.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил способ, как можно вернуть комиссованных из-за ранений в ряды армии. Для них хотят ввести короткие контракты.

