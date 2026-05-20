В Кремле высказались о сравнении визитов Путина и Трампа в Китай

Песков: Нет смысла сравнивать церемониалы визитов Путина и Трампа в Пекин

В сравнении церемониалов визитов в Китай президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет смысла, поскольку основная ценность таких контактов заключается в содержании переговоров. На это указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Есть смысл сравнивать содержание. Но его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности. Но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике. Хотя, конечно, для восточных стран, а мы тоже отчасти восточная страна, все-таки церемониальная составляющая тоже имеет особое значение. Но главное — это содержание внутреннее», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, фразы, сказанные Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в начале узкого состава переговоров, демонстрируют, что обе стороны «этому содержанию придают огромное значение».

Ранее Путин заявил, что переговоры с Си Цзиньпином прошли в дружеском и содержательном ключе. Он отметил, что Россия и Китай продолжат развивать сотрудничество и в двустороннем формате, и на международных площадках.