Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:57, 20 мая 2026Мир

В Кремле высказались о сравнении визитов Путина и Трампа в Китай

Песков: Нет смысла сравнивать церемониалы визитов Путина и Трампа в Пекин
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Стулов / РИА Новости

В сравнении церемониалов визитов в Китай президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет смысла, поскольку основная ценность таких контактов заключается в содержании переговоров. На это указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Есть смысл сравнивать содержание. Но его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности. Но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике. Хотя, конечно, для восточных стран, а мы тоже отчасти восточная страна, все-таки церемониальная составляющая тоже имеет особое значение. Но главное — это содержание внутреннее», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, фразы, сказанные Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в начале узкого состава переговоров, демонстрируют, что обе стороны «этому содержанию придают огромное значение».

Ранее Путин заявил, что переговоры с Си Цзиньпином прошли в дружеском и содержательном ключе. Он отметил, что Россия и Китай продолжат развивать сотрудничество и в двустороннем формате, и на международных площадках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали заявления Литвы о нападении на Калининград

    Звезда «Дома-2» ответил на вопрос о главном за годы съемок уроке шуткой о трусах

    В Британии отчитали Литву за призыв напасть на Калининградскую область

    Защита обжаловала приговор ученым РАН по делу о госизмене

    Готовивший поджог на железной дороге в российском регионе попал на видео

    На Украине задержали несколько высших чиновников Нацполиции

    Москвичам рассказали о погоде на день

    Российский приграничный регион подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ

    Стало известно о планах замещения рабочих мест в России

    Признанный умершим 88-летний мужчина очнулся в похоронном бюро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok