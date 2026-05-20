США и Китай договорятся о новом снижении пошлин

Минкоммерции Китая: Пекин и Вашингтон обсудят взаимное снижение пошлин

Пекин и Вашингтон сделают еще один шаг к ослаблению торгового противостояния. Об этом свидетельствует сообщение министерства коммерции Китая, которое процитировало ТАСС.

Речь идет о том, что американская и китайская делегации, в рамках консультаций, которые прошли 12-13 мая согласились обсудить договоренность о взаимном снижении пошлин на продукцию стоимостью 30 миллиардов долларов или более для каждой из них.

Как отметило министерство, в отношении товаров, которые вызывают взаимный интерес, могут применить тарифы на основе режима наибольшего благоприятствования или даже более низкие. В Пекине рассчитывают, что реализация этих договоренностей будет способствовать стабилизации и расширению двусторонней торговли между двумя странами.

По итогам 2025 года торговля США и Китая упала, если сравнивать с 2024-м годом, почти до 415 миллиардов долларов, или на треть. Поставки китайских товаров сократились на 30 процентов, до 308,4 миллиарда долларов. Американский экспорт потерял 26 процентов и достиг более 106 миллиардов долларов.