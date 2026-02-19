Реклама

Экономика
19:19, 19 февраля 2026Экономика

Торговля США и Китая обрушилась

Статслужба США: В 2025 году торговля с Китаем сократилась на треть
Вячеслав Агапов

Фото: Carlos Barria / Reuters

По итогам 2025 года торговля США и Китая обрушилась по сравнению с предыдущим годом. Об этом со ссылкой на данные американской статслужбы сообщает РИА Новости.

В сравнении с 2024-м двустороння торговля упала на треть, до 414,7 миллиарда долларов. Поставки китайских товаров сократились на 30 процентов, до 308,4 миллиарда долларов. В свою очередь, американский экспорт снизился на 26 процентов, до 106,3 миллиарда долларов. Торговый дефицит также уменьшился на треть и составил 202,1 миллиарда долларов.

По данным Европейского центрального банка, пошлины США, которые он ввел в отношении Китая, не привели к серьезному наплыву его экспорта в ЕС. Компании из КНР активизировали свое присутствие на рынках других азиатских стран, а также увеличили поставки в африканские и латиноамериканские государства.

Пекин намерен обратить пошлины президента США Дональда Трампа себе на пользу, изменив международную торговлю таким образом, чтобы защитить свою экономику от давления Вашингтона и сейчас, и в будущем. Власти КНР намерены использовать неопределенность, вызванную американской политикой, чтобы попытаться интегрировать обширную производственную базу Китая в крупнейшие экономические блоки мира, включая Европейский союз и страны Персидского залива.

